22/01/2025 09:46

【特朗普就職】哈佛教授：特朗普阻力大，難為美國經濟帶來繁榮

《經濟通通訊社22日專訊》哈佛大學教授羅格夫(Ken Rogoff)周二（21日）稱，美國總統特朗普面臨許多阻力，可能難以為美國經濟帶來繁榮。



曾任國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家的羅格夫，在達沃斯世界經濟論壇接受採訪時表示，與特朗普在白宮的第一個任期相比，這次承諾的政策推動經濟增長的可能性更低。



他說：「每一項競選承諾實際上都會適得其反，我的意思是關稅、社會保障不徵稅等等，當他上次就任總統時利率接近零。但現在不是了。」



特朗普2017年首次上任時，羅格夫對經濟前景更樂觀。他說：「我認為他在第一個任期內所做的事情總體上對經濟是有建設性的 -- 放鬆管制、減稅等。但他現在遇到很多限制，不能指望會出現上次那樣的繁榮。」(jf)