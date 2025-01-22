22/01/2025 11:30

【特朗普就職】特朗普半夜發帖炒人，暗示趕絕前朝高官

《經濟通通訊社22日專訊》特朗普於周二（21日）執政首日，對前任拜登的班底實行秋後算帳，於半夜發帖炒人，解除多名前朝官員，更暗示解雇潮陸續有來。



特朗普在自己的社交媒體平台Truth Social上宣布，解除「總統體育、健身和營養委員會」的Jose Andres、「國家基礎設施諮詢委員會」的米利、「威爾遜國際學者中心」的Brian Hook，和「總統出口委員會」的前亞特蘭大市長Keisha LanceBottoms等人職務。



此外他還談及TikTok，稱自己對甲骨文主席Larry Ellison收購該平台一直都持開放態度，對馬斯克也會如此。(jf)