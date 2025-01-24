22/01/2025 14:57

【特朗普就職】盧比奧就任首日召開Quad外長會，合作應對中國

《經濟通通訊社22日專訊》美國國務卿盧比奧周二（21日）上任後，隨即與日本、澳洲、印度外長，在華盛頓召開「四邊機制」(Quad)外長會議。據日本共同社報道，會議確認四方合作應對中國。



日本外相岩屋毅、澳洲外長黃英賢和印度外長蘇傑生出席了會議。岩屋向媒體稱：「美國新政府剛上台後就能舉行四方外長會議，對展現該機制的重要性而言具有劃時代意義。」



此外，盧比奧在就任國務卿後的首次講話中承諾，將確保國務院在制定美國外交政策方面，發揮重要作用。



*盧比奧在國務院發表講話*



盧比奧在宣誓就職數小時後，在國務院總部對數百名外交官和雇員說：「有時國務院會因為其他機構行動更快，似乎更大膽或更有創造性，而有點退居次位。這不是你們的錯，但我們會改變這一點。」



報道指，國務院往往屈居於白宮及其強大的國家安全委員會之後，後者常主導重大轉變和引人注目的重大事態發展。盧比奧說：「我們將擁有比任何機構都更好的想法。我們將比其他政府機構執行得更好、更快、更有效。」(jf)