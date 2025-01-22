22/01/2025 08:17

板塊/個股 新聞內容 融創(01918) 融創10隻境內債重組計劃通過，

債權人料削債逾半，短期無兌付壓力 AI板塊：

騰訊(00700)、

阿里巴巴(09988)、

百度集團(09888) 特朗普擬公布AI基建計劃，投資規模達3.9萬億港元 新世界發展(00017) 傳獲銀行放寬負債率相關條款

傳瑞銀停止接受部分公司證券作保證金貸款抵押品 萬洲國際(00288) 旗下豬肉商史密斯菲爾德赴美上市

萬洲售舊股或套現最多近48億元 紫金(02899) 料去年盈利料同比升51.5% 新東方(09901) 第二季度淨營收升19.4%，達10.386億美元 東方甄選(01797) 中期盈轉虧9679.9萬元人民幣，不派息 國泰航空(00293) 連同香港快運去年載客量同比升超三成 蘋概股：

比亞迪電子(00285)、

舜宇光學(02382)、

高偉電子(01415) 兩家機構分析師下調美股蘋果評級，

iPhone前景受憂 網易(09999)、

中手游(00302)、

禪遊科技(02660) 國家新聞出版署公布，

1月批准123款國產遊戲和13款進口遊戲上線 小米集團(01810) 雷軍稱小米SU7去年12月交付量超特斯拉Model 3 蔚來(09866) 組建約20人團隊調研機械狗項目 中船防務(00317) 料去年盈利升6.28至7.32倍 中國神華(01088) 宣布2025至2027年度擬每年分配盈利65% 奢侈品股：

普拉達(01913) 貝恩估中國2024年奢侈品銷售創2011年來最大降幅

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 75.78 -0.07% 布倫特期油 79.43 +0.10% 黃金現貨 2745.23/盎司 -0.02% 黃金期貨 2759.51/盎司 -0.01%

【要聞盤點】1、美股主要指數普漲，關稅擔憂緩解以及AI投資的消息提振市場。特朗普預計將宣布一項初始規模1000億美元的人工智能投資計劃，未來四年規模可能擴大至5000億美元。道指升538.22點；標普500指數升52.58點；納指升126.58點。金龍中國指數跌24點。日經期貨截至上午8時04分升125點。2、美國新任總統特朗普考慮對中國加徵10%關稅，中國副總理丁薛祥稱中國不追求貿易順差，願增加進口。3、消息稱中國決策層正討論是否讓人民幣貶值以應對美國新關稅，焦點為貶值幅度多少。4、特朗普上台第二天，中俄元首視像通話95分鐘，習近平稱雙方將深化協作，普京稱願與美國磋商烏克蘭問題。5、特朗普稱對馬斯克或埃里森收購TikTok持開放態度。6、特朗普擬公布AI基建計劃，規模3.9萬億港元，甲骨文、OpenAI、軟銀等科技公司參與投資。7、據報瑞銀停止接受部分新世界發展(00017)證券作保證金貸款抵押品，不過又有消息指新世界在上月底獲得多數銀行同意放寬部分貸款的債務水平相關條款。【焦點股】【油金報價】