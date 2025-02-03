22/01/2025 16:15

【大國博弈】美妝護膚品行業準備遠離TikTok，不再投放廣告

《經濟通通訊社22日專訊》美妝護膚品行業遠離TikTok。Jolie Skin Co. LLC創辦人Ryan Babenzien表示，公司之前每月要花約15萬美元在TikTok賣廣告，但現時計劃暫停在該應用程式上的付費推廣活動。



Babenzien正在分析其在該平台上的廣告支出。自上周六晚上以來，該公司網站的訪問量下降了約24%，但收入增長了3%。他說，他仍在研究銷售額來源，想要更清楚地了解TikTok所提供的價值。



與此同時，化妝品公司Jones Road Beauty表示，創辦人2022年首次出現在TikTok上時，這個平台很強大，但現時TikTok營銷支出的回報慢慢惡化，公司幾個月前開始取消在TikTok上的支出，並降低了該平台自然內容的優先級。如果TikTok消失，公司不會感受到影響。



本月18日，TikTok因應法例對美國各地用戶關閉。不過，特朗普宣布他將推遲實施TikTok禁令，令其在幾小時後就重見天日。特朗普在1月20日簽署了一項行政命令，再給TikTok 75天寬限期。不過，現時TikTok在美國市場的未來仍然是未知之數。(rc)