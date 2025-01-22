22/01/2025 09:43

【聚焦數據】北京GDP增5.2%高全國水平，消費降2.7%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》北京市統計局發布，2024年全年實現地區生產總值49843.1億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，比上年增長5.2%，高於全國（5%）。分產業看，第一產業實現增加值116.4億元，增長1.5%；第二產業實現增加值7226.8億元，增長5.7%；第三產業實現增加值42499.9億元，增長5.1%。



*新能源汽車產量增2.8倍*



2024年，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，比上年增長6.7%。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長21.4%，汽車製造業增長16.4%，新能源汽車、工業機器人、風力發電機組產量分別增長2.8倍、61%和27.6%。



*社會消費品零售總額降2.7%*



2024年，全市固定資產投資比上年增長5.1%。全市市場總消費額比上年增長2%。其中，服務性消費額增長6.5%；實現社會消費品零售總額14073.6億元，下降2.7%。



2024年，全市居民人均可支配收入85415元，比上年名義增長4.5%，扣除價格因素實際增長4.4%。其中，工資性收入增長5.9%，經營淨收入增長4.8%，財產淨收入下降0.6%，轉移淨收入增長3.9%。城鎮居民人均可支配收入92464元，比上年增長4.3%，農村居民人均可支配收入39856元，比上年增長6.7%。