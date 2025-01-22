22/01/2025 11:35

【聚焦數據】內地31省份居民人均可支配收入公布，上海居首

《經濟通通訊社22日專訊》國家統計局昨日公布國內31個省份2024年居民人均可支配收入情況。數據顯示，2024年全國居民人均可支配收入4.13萬元(人民幣．下同)，同比增長5.3%，扣除價格因素，實際增長5.1%。



分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入5.42萬元，同比增長4.6%，扣除價格因素，實際增長4.4%；農村居民人均可支配收入2.31萬元，同比增長6.6%，扣除價格因素，實際增長6.3%。



分省份來看，2024年有6個省份居民人均可支配收入超過5萬元，其中上海、北京居民人均可支配收入均超過了8.5萬元。2024年，上海居民人均可支配收入8.84萬元，位居第一。北京以8.54萬元緊隨其後。浙江2024年居民人均可支配收入為6.7萬元，位居第三。江蘇、天津、廣東、福建、山東、內蒙古和遼寧2024年居民人均可支配收入分列第四到第十位。(lc)