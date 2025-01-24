22/01/2025 15:57

金管局阮國恒：香港銀行業維持穩健，信貸風險可控

《經濟通通訊社22日專訊》金管局副總裁阮國恒表示，儘管信貸環境不斷轉變，信貸風險也有所增加，香港銀行業維持穩健，資本及流動性充裕，資產質素仍然可控。儘管風險增加，信貸風險維持可控，預期在利率仍然高企下，信貸環境充滿挑戰、部分內地房地產開發商的債務問題還未完全緩解，加上在本地商業房地產市場疲弱的情況下，金管局繼續持續監察認可機構的資產質素和信貸風險管理。



他指出，在業務操作及科技風險方面，繼2022年5月發出《監管政策手冊》單元OR-2「運作穩健性」後，金管局透過監察並與業界定期溝通，提高銀行的運作穩健性，香港所有銀行都已按該單元的要求制定運作穩健性架構，主要銀行亦參考金管局的監管回饋，加快一系列關鍵運作的最短恢復時間。



他續指，大部分銀行現正處於配對工作及情景測試的關鍵階段。截至2024年第四季，主要銀行的關鍵運作配對約完成了70%，情景測試則約完成了50%。預期所有銀行均大致可以按照《監管政策手冊》單元的要求，於2026年5月前達到全面運作穩健。



在跨境理財通方面，阮國恒指出，在2024年2月推出跨境理財通2.0，涵蓋五大範疇的優化措施（即產品範圍、個人投資者額度、投資者資格、銷售流程及證券公司的參與）。截至2024年底，已有超過13萬名個人投資者參與該計劃，較2023年底增長接近一倍。



他提及，金管局繼續密切監察香港的詐騙情況。警務處在2024年首11個月錄得逾4萬宗詐騙案，涉及損失超過85億港元，較去年同期上升8.7%。金管局在2024年收到828宗與詐騙相關的銀行投訴，較2023年的1201宗下跌約31%。(bn)