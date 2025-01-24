22/01/2025 17:51

金管局：銀行特定分類貸款比率仍有上升壓力，確保風險管理到位

《經濟通通訊社22日專訊》金管局副總裁阮國恒表示，2025年金管局的工作重點包括，審慎監管工作、運作及網絡穩健性、消費者保障、打擊詐騙、信貸風險環境、反洗黑錢及金融罪行風險、綠色及可持續銀行、推廣監管科技及金融科技。



*銀行業特定分類貸款比率仍有上升壓力*



他表示，預期今年銀行業特定分類貸款比率仍有上升壓力，因為息口仍然高企，加上美國利率前景未明朗，未知新政府上場後對利率的影響，金管局會確保銀行的風險管理到位，亦會確保投放足夠資源到管理內地商業房地產相關敞口風險，又指相關敞口沒有集中度，銀行管理風險能力仍強，相信風險可控。



他提及，今年在信貸風險環境方面，會密切監察資產質素及資本狀況，銀行適時作出足夠的貸款撥備，以務實方式處理企業財務困難，而在支持實體經濟方面，當中包括中小企，支持企業升級轉型以發充分利用數據及科技（例如商業數據通、戶口互聯、深港跨境數據驗證平台）。



*加強銀行打擊數碼詐騙能力*



在打擊詐騙方面，他指出，實施銀行加強管控措施避免客戶墮入騙徒陷阱；推出「智安存」服務；及網上銀行保安措施，處理客戶因詐騙受損索償的方法，加強銀行打擊數碼詐騙的能力，亦會加強公眾教育，推出專題宣傳活動，為客戶完成高風險支付交易前設立更長的冷靜期。



*減低依賴一次性密碼認證*



金管局今年將繼續投放資源打擊詐騙，阮國恒指，必須要加強銀行系統，包括減低銀行對一次性密碼認證的依賴。他指，目前仍然有客戶會將一次性密碼轉交他人的情況，會推動認證在銀行的應用程式中進行，以減低風險，並會逐步推廣到其他高風險交易的認證上。



承接去年大熱防騙歌曲，金管局今年再推出防騙公眾教育，採用「驚慄行銷」以「撳LINK 中『蕉』」為口號推出連串宣傳項目，以誇張的手法吸引公眾眼球，提醒市民時刻警惕，慎防「釣魚」陷阱，否則被歹徒盯上「中招」就後患無窮。(bn)