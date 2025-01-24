22/01/2025 18:53

滙豐廖宜建：香港被制裁禁用美元機會低，中港市場有韌性應對關稅

《經濟通通訊社22日專訊》美國總統特朗普表示，其政府正在討論從2月1日起對從中國進口的商品徵收10%關稅。滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，特朗普執政對市場波動性可能會較大，短期內仍會衝擊內地與香港市場，但相信內地及香港市場都有足夠韌性應對。



*內地及香港市場有足夠韌性應對加關稅*



廖宜建認為，特朗普傾向增長(pro-growth)，不少刺激經濟政策需要低通脹環境，否則物價上升提高利率，經濟不能維持活躍，他以關稅作為談判籌碼，也要考慮會對美國造成通脹壓力，內地不單是全球生產中心，現在更是高科技生產中心，對平穩通脹是有不少貢獻。



他又指，內地應對美國關稅等不確定性最佳方法，最重要是加強與各方面在生產力、出口、貿易、投資等方面的連接，相信內地與香港有足夠韌性應對。



*香港被制裁禁用美元機會較低*



廖宜建又指，特朗普在美元方面的政策應該還是比較理性，當然美國之前有一些單方面的個人或公司制裁，但就算發生，都不會影響總體香港運作的實力，所以最終香港被制裁禁用美元的機會應較低，因為香港聯動性這個地位還是比較重要，對香港進行美元制裁的風險太大。



*滙豐香港貸款組合仍穩健*



他提及，香港一方面受內地經濟轉型影響，另方面受到美國衝擊，在強美元、息高的環境下，香港還是非常困難，尤其最近本港發展商也受到融資成本及銷售速度減慢的衝擊，但亦看到個別發展商仍能成功進行較大規模的融資，息價也是市場化。



被問及滙豐涉及香港商業房地產貸款的質素，他回應指，該行的香港貸款組合依然穩健，雖然有個別公司名字出現一些市場波動，但整體撥備及資產質素仍穩健。(bi)