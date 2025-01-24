22/01/2025 19:52

《再戰明天》日本央行一連兩日議息，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社22日專訊》日本央行一連兩日議息，及歐元區公布消費者信心指數，料為周四（23日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，日本央行召開貨幣政策會議（至24日）。本港時間周四5:00pm，挪威央行宣布利率決定。5:15pm，德國財長庫基斯參加世界經濟論壇討論，主題為「歐洲：找到財源」。晚上6:00pm，英倫銀行金融政策委員會(FPC)委員威爾金斯將在惠譽評級發表演講「地緣政治與金融穩定：有計劃勝過沒有計劃」。6:30pm，西班牙央行總裁艾斯克里瓦發表演講。



*日本公布進出口數據，美國公布申請失業金人數*



數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布12月出口，年率升幅料由3.8%收窄至2.4%；12月進口年率料由下滑3.8%改善至升3.2%；12月貿易收支料由負1103億日圓收窄至負685億日圓。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由185.9萬升至186.6萬；首次申請失業救濟金人數料由21.7萬升至22萬。11:00pm，歐元區公布1月消費者信心指數，料由負14.5收窄至負14.1。



在本港，明日公布業績的公司有:天成控股(02110)等。(wa)