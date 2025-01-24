22/01/2025 17:14
【高息定存】富邦一周港元定存高達9.88厘，一個月4.88厘
《經濟通通訊社22日專訊》市場對美國減息的預期有所降溫，招商永隆推「即日快閃」定期優惠，6個月港元定期年息高達3.65厘，起存額為1萬元至150萬元，適用於以新/現有資金辦理。
富邦銀行7日、1個月及2個月港元定期年息分別高達9.88厘、4.88厘以及4.28厘，起存額為10萬至3000萬元，適用於客戶經富邦銀行兌換指定貨幣及同時開立有關指定年期之定期存款戶口，新舊資金適用。
另外，工銀亞洲推出定期優惠，全新工銀財富客戶，首150萬元可享3個月港元定存年息3.88厘；其後150萬元或以上可享3個月港元定存年息3.68厘。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
富邦銀行7日、1個月及2個月港元定期年息分別高達9.88厘、4.88厘以及4.28厘，起存額為10萬至3000萬元，適用於客戶經富邦銀行兌換指定貨幣及同時開立有關指定年期之定期存款戶口，新舊資金適用。
另外，工銀亞洲推出定期優惠，全新工銀財富客戶，首150萬元可享3個月港元定存年息3.88厘；其後150萬元或以上可享3個月港元定存年息3.68厘。(bn)
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