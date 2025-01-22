22/01/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.805 -24.571 一周 3.86893 +45.762 兩周 3.9 -6.238 一個月 3.88244 -1.756 兩個月 3.88387 -1.613 三個月 3.88315 -1.685 六個月 3.96702 -3.298 一年 3.96702 -3.298

《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息幾乎全線下跌，其中隔夜息再跌約24基點，跌穿3厘水平，報2.0805厘，但一周拆息大升近46基點至3.86893厘。與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，報3.88244厘，創近四個月新低，六個月及一年期拆息齊報3.96702厘。*一個月拆息兩連跌*港元匯價今早最低曾報7.7792兌1美元，為1月15日以來最弱，最新則報7.7878，較前收市價跌0.03%。美國總統特朗普開展其第二個任期，對沖基金押注美元將繼續上漲。特朗普表示，正討論於2月1日起對從中國進口的商品加徵10%的關稅，拖累恒指今早低開109點，其後指數一度重上兩萬關，見20022，惟之後沽壓重現，暫時最多跌349點，低見19757。最新仍跌273點，報19833。(cl)資料來源：香港銀行公會