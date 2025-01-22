22/01/2025 11:22
《港元利率》港元曾見一周低位，隔夜息跌破3厘但一周息漲近半厘
《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息幾乎全線下跌，其中隔夜息再跌約24基點，跌穿3厘水平，報2.0805厘，但一周拆息大升近46基點至3.86893厘。與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，報3.88244厘，創近四個月新低，六個月及一年期拆息齊報3.96702厘。
*一個月拆息兩連跌*
港元匯價今早最低曾報7.7792兌1美元，為1月15日以來最弱，最新則報7.7878，較前收市價跌0.03%。
美國總統特朗普開展其第二個任期，對沖基金押注美元將繼續上漲。特朗普表示，正討論於2月1日起對從中國進口的商品加徵10%的關稅，拖累恒指今早低開109點，其後指數一度重上兩萬關，見20022，惟之後沽壓重現，暫時最多跌349點，低見19757。最新仍跌273點，報19833。(cl)
資料來源：香港銀行公會
*一個月拆息兩連跌*
港元匯價今早最低曾報7.7792兌1美元，為1月15日以來最弱，最新則報7.7878，較前收市價跌0.03%。
美國總統特朗普開展其第二個任期，對沖基金押注美元將繼續上漲。特朗普表示，正討論於2月1日起對從中國進口的商品加徵10%的關稅，拖累恒指今早低開109點，其後指數一度重上兩萬關，見20022，惟之後沽壓重現，暫時最多跌349點，低見19757。最新仍跌273點，報19833。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.805
|-24.571
|一周
|3.86893
|+45.762
|兩周
|3.9
|-6.238
|一個月
|3.88244
|-1.756
|兩個月
|3.88387
|-1.613
|三個月
|3.88315
|-1.685
|六個月
|3.96702
|-3.298
|一年
|3.96702
|-3.298
資料來源：香港銀行公會