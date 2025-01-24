22/01/2025 14:41

渣打：恒指短期支持位19000點，維持中國股票中性立場

《經濟通通訊社22日專訊》渣打財富方案全球首席投資總監辦公室發布最新市場觀點指出，美國總統特朗普上任首日公布的政策決定，一如預期引發了市場的波動。但周二(21日)亞洲股市變化不大，香港股市在特朗普擱置對中國徵收特定關稅後上揚。該行認為，由於政治不確定性和結構性憂慮，維持對中國股票的中性立場，恒生指數的短期支持位是19000點，並維持基礎預期不變，即該指數短期將處於20000-22500點之間。



*標普500指數目標6650點*



報告指，特朗普上任後廢除要求電動車到2030年佔美國出售新車50%的命令，並凍結了未動用的充電基建資金，利好傳統能源公司，同時影響電動車及清潔能源行業。在技術上，該行認為標普500指數的短期支持位是5870，然後是5674。對標普500指數的12個月目標水平是6650。



*市場關注中國關稅問題*



在特朗普表示他可能在2月1日前對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅後，美元指數(DXY)收復了早盤的跌幅。加拿大和墨西哥貨幣兌美元下跌超過1%，隨後回升。技術指標回到中性水平，隨著市場等待加拿大的回應，美元兌加元可能在1.42-1.46之間窄幅上落。



市場的注意力正轉向潛在的中國關稅問題。離岸人民幣下跌0.4%，拖累了風險敏感的澳元和紐元。中國央行將人民幣參考利率設定為11月8日以來的最高水平，顯示出對人民幣的支持。即時支持位在200日移動平均線的7.2170水平。(kl)