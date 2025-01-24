22/01/2025 16:27

宏利投資管理︰亞洲市場不確定性持續宜慎選個股，看好記憶體領域

《經濟通通訊社22日專訊》宏利投資管理發表2025年市場展望，受地緣政治風險、領導層改變、利率環境變化及財政限制等多重因素的影響，2025年亞洲股票市場面臨高度不確定性的開始。面對這些挑戰，投資者需更加謹慎，專注於精挑細選個股，同時利用亞洲市場中的多元化配置來發掘潛在機遇。



*看好記憶體領域，市場低估需求*



宏利投資管理股票部高級組合經理陳景琳表示，中國內地市場可以專注於尋找能受惠於政府政策的企業，而這些政策旨在促進內需消費，例如供應鏈本地化發展所帶來的機會。另外，韓國和台灣市場在科技與人工智能領域各具特色，展現出獨特的投資價值。特別看好記憶體領域，認為市場仍然低估對高頻寬記憶體(High Bandwidth Memory或HBM)需求的增長潛力。在台灣市場，期待人工智能在消費產品中的應用能夠更加廣泛。



*高收益與信貸市場展現強勁韌性*



宏利投資管理亞洲區資產配置主管及高級組合經理潘樂勤表示，隨著全球降息周期全面啟動，超過50%的央行已經開始降息，為已發展市場和新興市場帶來了新的投資機遇。同時，去全球化和「友岸外包」(friend shoring)的趨勢正在重塑全球貿易格局，為部分區域領先者及人工智能、清潔能源等主題投資領域創造新的機遇。



宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品部首席投資總監Murray Collis表示，2025年亞洲固定收益市場將繼續展現穩健的韌性。在美元強勢的環境及利率敏感度提升的背景下，亞洲高收益債券與投資級別信貸脫穎而出，既提供了分散投資的優勢，也展現出穩定的收益潛力。(kl)