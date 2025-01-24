22/01/2025 10:35

【特朗普就職】DWS：特朗普財政政策料為美國經濟增長增添動力

《環富通基金頻道22日專訊》DWS近日發布最新每月市場展望，DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda表示，標普500指數去年錄得24%的亮眼升幅，但市場升勢主要由少數科技股主導，其中「美股七雄」貢獻了三分之二的升幅。其他股票市場表現同樣不俗，為投資者帶來了可觀的回報。不過，2025年股市要延續這股升浪的可能性較低。多個市場跡象值得關注：自2022年10月以來，MSCI全球指數上升60%，標普500指數更上升70%，股價升勢凌厲；現金持倉量創10年新低，而美股持倉比重則顯著過高。地緣政治局勢不穩，加上美國科技股面對重重挑戰，市場隨時面臨調整壓力。縱使市場存在眾多變數，惟對2025年股市前景仍審慎樂觀，美國經濟及就業市場表現穩健，企業盈利持續回升，長期國債孳息率的升勢亦大致見頂。



*美國經濟動力持續強勁，看好醫療保健板塊*



美國經濟動力持續強勁。新任總統特朗普提出放寬監管、調整貿易政策及推行擴張性財政措施，料可為美國經濟增長增添動力。通脹方面，美國通脹持續降溫，但若落實大規模加徵關稅及收緊移民措施，或會拖慢通脹回落步伐。



放寬管制有望促進美國企業利潤的增長。由於美國大選的利好，已將美國股市相對於MSCI全球指數的評級上調至短期中性。目前最看好醫療保健板塊，該板塊能夠在合理價格下實現穩健的防禦性增長。



*多個因素為印度創造良好環境，料金價區間波動*



到2030年，印度預計將超越德國和日本，與美國和中國共同成為全球主要經濟體。與其他亞洲國家相比，印度的勞動力成本顯著較低，加上基礎設施投資的增加、促進經濟增長的政策，以及印度股市被納入主要股市指數，這些因素共同為印度創造了良好的資本市場環境。



十年期美國國債孳息率快速上升，預計到12月底約為4.5%。美國利率下降帶來的預期利好暫時可能無法實現，甚至形成短期負擔。然而，從長遠來看，新興市場債券將受到高於平均的利率水平的支撐。



黃金在2024年錄得驚人漲幅（以美元計算上漲26%）後，預計金價將在相對狹窄的區間內波動。儘管金價高企，展望到了2025年底，金價依然有繼續上行的空間，但要延續去年的強勁增長勢頭並不現實。(wa)