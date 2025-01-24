22/01/2025 17:41

【特朗普就職】Bybit料加密幣市場逐漸明朗，對行業充滿信心

《環富通基金頻道22日專訊》美國總統特朗普於美國時間1月20日正式重登白宮寶座，Bybit聯合創辦人兼執行長Ben Zhou發表評論指，自特朗普於選舉期間對加密貨幣市場未來發展抱持積極正面態度，相信未來加密貨幣市場將逐漸明朗。



*正步入更友好監管環境，比特幣今年或可升至25萬美元*



2024年標誌著加密貨幣新時代的開始。Bybit樂見市場對加密貨幣的態度愈加友好，應用場景也不斷擴大。美國總統特朗普和第一夫人梅蘭妮亞最近推出的迷因幣便為未來奠定了強而有力的先例。隨著總統特朗普進入第二個任期，市場將為Web3、去中心化金融和區塊鏈領域的加速增長做好準備。$TRUMP幣的熱潮正正已體現了市場對鏈上交易需求的增長，凸顯了市場進入Web3時代的大趨勢，作為Web3領航者的Bybit也正積極為此轉變做好準備。



加密貨幣市場正步入更友好的監管環境。這一轉變為市場注入強心針，令市場對數碼資產展現更強信心及更大認受度，相信機構投資亦將保持快速增長。在未來數月，更明確的監管方針及即將成立的加密貨幣諮詢委員會，將對行業提供更多支持，並加速加密貨幣成為應用於日常生活中的真實資產。



全球各地正逐漸適應市場的變化，預期歐洲、阿聯酋、亞太地區、新加坡和香港等地將加速其加密貨幣的發展。隨著政策明朗化，投資者信心顯著增強，預計比特幣價格有望在2025年升至17.5萬至25萬美元。Bybit對行業的未來充滿信心，並一如既往地為構建區塊鏈生態系統感到自豪，承諾將繼續推動創新，同時保持合規性，幫助合作夥伴和客戶做好充分準備，共同應對不斷演變的環境，抓緊2025年的機遇。(wa)