22/01/2025 16:04

《市場展望》晉達：蛇年地緣政治因素或加劇，可伺機增持中國股債

《環富通基金頻道22日專訊》晉達資產管理中國股票投資組合經理馬文暢和新興市場公司債券聯席主管蕭光平探討中國市場在蛇年持續演變的機會和挑戰。



回顧2024年，中國政府債券錄得的回報相對於其他固定收益資產類別較為強勁，總回報為6.2%，表現優於報升1.6%的美國國庫券，以及報升2.6%的歐元同類債券。相反，股市在2024年開局表現平淡。2月份，中國監管機構採取干預行動以支持市場，帶動投資氣氛好轉，令股市在隨後三個月反彈約20%。然而，隨著中國第二季和第三季的宏觀經濟數據轉弱，反映通貨緊縮壓力持續及零售活動疲弱，股市動力迅速減退。有鑑於此，中國政府在9月底推出連串貨幣及財政措施，被市場視為決心穩定房地產市場和支持經濟增長的強烈訊號。此舉令市場急速重拾動力，雖然隨後已回吐部分升幅。MSCI中國全股票指數年底上升16.4%，表現亮麗，儘管升幅未如美國市場強勁。



*中國政策支持和穩定經濟，今年或出現更利好環境*



2025年料將維持支持增長的政策環境，預期將進一步引入措施，包括調高處理地方政府債務的限額、放寬購買房地產的限制並動用撥款處理房地產庫存積壓問題。市場亦預期當局會擴大針對消費的刺激措施，包括延長和擴大家電以舊換新計劃，以及可能增加社會福利開支。



蕭光平表示，從固定收益的角度來說，回顧2024年，這些政策公布通常有兩種受眾：國內受眾和國際受眾。目前正經歷債券市場的態勢轉變。情況與加息一段時間後發出減息訊號的聯儲局一樣，中國的政策重點就算不是直接刺激經濟，亦已轉為支持和穩定經濟。這個轉變對投資者來說是一大進展，反映2025年可能會出現更利好的環境。市場繼續期待更實質的財政主導刺激方案，特別是針對消費。目前仍然不確定當局會否推出這類方案，因它明顯偏離過往的政策規範。在新冠疫情期間，中國是少數沒有直接向民眾「派糖」的主要經濟體之一，塑造了市場預期。投資者需要以此框架，審慎評估財政措施。



*中企提升自給自足能力，能為潛在新關稅提供緩衝*



在2018年貿易戰期間，不論是稅率或徵稅範圍，最終實施的關稅措施都不及最初公布的水平，人民幣貶值吸收了大部分影響。回顧過去6年，中國的全球出口份額仍然相對穩定，顯示其地位穩健。隨著中美之間繼續角力，塑造經濟格局，這股動態可能持續。馬文暢表示，中國企業向價值鏈上游移動，提升自給自足能力，並增強應對潛在供應鏈中斷的能力。即使在特朗普再次當選之前，中國企業早已開始在更接近終端市場的地區設立生產基地，例如南美洲和東南亞。這些舉動能為潛在的新關稅或貿易摩擦提供緩衝。



外匯途徑是特朗普首屆任期的主要調整機制，而這次可能再次發揮重要作用。特朗普在2024年11月當選後，美國國庫券首當其衝。然而，墨西哥和中國等最容易受到潛在關稅措施影響的國家，其貨幣相對穩健。馬文暢補充，在新興市場中，大部分潛在風險已被消化。儘管過往貿易戰的消息震撼，全球貿易的基本形態大致維持不變。雖然過去10年中國對美國的直接出口減少30%，但與此同時對越南和墨西哥等中間國家的出口增長，有效地重塑貿易流，凸顯全球貿易的靈活性。



*中國債券成重要多元化工具，多類股票受特殊投資因素帶動*



蕭光平指，多元化固定收益投資組合的價值在去年得到彰顯。中國政府債券和信貸在重要國際性事件接踵而來的一年內，包括全球超過一半國家或地區及美國舉行大選，跑贏主要三國集團－－美國和歐元區的債券。中國債券在投資組合中扮演重要的多元化工具。美元計價的中國企業信貸別具價值，特別是投資級別債券，以及個別高收益債券機會。



馬文暢表示，在股票方面，繼續發現多類股票受到特殊投資因素所帶動，如科技和健康護理等行業都提供優質及高增長投資機會。與此同時，能夠為股東提供可觀現金回報的股票別具價值，特別是在原材料和金融業等領域。晉達集中投資於盈利能力強勁及動力正面的企業。這些機會涵蓋中國在岸和離岸市場。晉達正把握電網投資、工業領域的工程機械，以及消費相關公司等領域的機遇，它們正在奪取國內市場份額，或是在出口市場上具有競爭力，尤其那些涉足非美國市場的公司。晉達看好電動車供應鏈的潛力，此領域預計將受惠於中國和全球的持續結構增長，中國股市提供了大量可供選擇的股票。



*通縮壓力持續時間難料，應專注由下而上選股*



中國的通貨復脹之路並非一帆風順。通貨緊縮的壓力持續，持續時間難以預測。為穩固復甦，企業的定價壓力必須減輕，並改善盈利能力。中國企業必須重拾業務增長動力，上市公司修訂盈利的狀況必須穩定下來，並轉向回升的趨勢。馬文暢指，地緣政治不明朗因素很可能在2025年加劇，並使股市波動，投資信心脆弱。應維持混合型投資風格，並專注於由下而上挑選個股，是為推動長期表現的最佳策略。



蕭光平指，固定收益方面，新聞可能導致市場反覆波動。與特朗普首屆總統任期一樣，預計市場反應會很大，但大部分風險可能已被消化。根據經驗，影響未必有最初擔心般嚴重。晉達計劃趁市場下跌時伺機增持，在投資級別和高收益市場中聚焦於當地貨幣和美元計價的工具。



中國提供了龐大的機遇，但若要充分發揮潛力，則需要深思熟慮和精心規劃的策略。蛇年代表著想法、增長及在無法預測的情況下作縝密的決定。這正是踏入新一年應有的取向。(wa)