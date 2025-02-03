22/01/2025 16:02

【大國博弈】盧比奧改譯魯比奧避制裁？中方：更重要的是英文名字

《經濟通通訊社22日專訊》中方最近將美國國務卿「盧比奧」的中文譯名更改為「魯比奧」，美國《紐約時報》記者今日在中國外交部例行記者會上提問，「這種改變是否意味著他不再被中方制裁？」中國外交部發言人毛寧回應稱，「我還沒有注意到，但是我可以了解一下，我想更重要的是他的英文名字」。



*制裁針對的是損害中國權益的言行*



毛寧又指，關於制裁，外交部昨日已經介紹了中方的立場。她強調，中方的制裁針對的是損害中國正當權益的言行。



在昨日的中國外交部例行記者會上，美國全國廣播公司記者提問，魯比奧確認出任特朗普政府的國務卿，但魯比奧於2020年被中國制裁，這明顯會給中美關係有益發展帶來複雜因素或製造障礙，「中方是否考慮解除對魯制裁？」中國外交部發言人郭嘉昆當時回應稱，中方將堅定維護國家利益，同時中美兩國高層級官員有必要以適當方式保持接觸。(sl)