22/01/2025 09:36

【聚焦人幣】特朗普對中國再發關稅威脅，人幣即期開市升198點

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1696，較上個交易日升7點子，三連升，續創2024年11月8日以來兩個半月新高，和市場預測收窄至946點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開198點子，報7.2600，上個交易日即期匯率收盤報7.2798。稍早特朗普對中國再發關稅威脅，但離岸人民幣反應有限。



美國總統特朗普誓言要對歐盟加徵關稅，並表示他的政府正在討論從2月1日起對從中國進口的商品加徵10%的關稅，因為中國仍在向墨西哥和加拿大運送芬太尼。



市場人士表示，中美元首通話及Tiktok禁令推遲，顯示特朗普就職後中美關係未如預期般加速惡化，但考慮到特朗普政策不確定性較強，須關注其下一步政策舉措，此外春節假期前市場結匯需求或有所增加，利於人民幣暫時持穩。(jq)