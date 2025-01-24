22/01/2025 16:44

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期高開低走，收跌2點子，報7.28

《經濟通通訊社22日專訊》特朗普發關稅「要價」影響暫有限，人民幣早盤大幅高開後震盪回落。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2800，較上個交易日4時30分收盤價小跌2點子，止四連升，全日在7.2600至7.2842之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌120點子，報7.2820。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1696，較上個交易日升7點子，三連升，續創2024年11月8日以來兩個半月新高，和市場預測收窄至946點。



市場人士稱，美國總統特朗普再對中國發出關稅威脅，對市場情緒影響暫時有限，但受購匯偏多拖累，短期人民幣料仍承壓。



加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan也表示，「對中國進口產品徵收10%的關稅，遠低於他（特朗普）在競選時提到的60%的稅率。最重要的是，人們普遍認為特朗普初期行動中並沒有推行極端的貿易保護主義，而是似乎在為貿易談判做準備。」(jq)