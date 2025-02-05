22/01/2025 11:35

《ＡＩ熱潮》字節跳動否認今年擬斥120億美元購買AI芯片

《經濟通通訊社22日專訊》英國《金融時報》引述消息人士稱，TikTok母公司字節跳動正大手筆押注人工智能(AI)基礎設施，計劃2025年在AI領域投入超過120億美元。不過，報道引述字節跳動發言人回應稱，有關信息不正確。



報道稱，字節跳動計劃在2025年斥資400億元人民幣(約55億美元)在中國購買AI芯片，並將在海外投資約68億美元，使用先進的Nvidia(英偉達)芯片提升基礎模型訓練能力。



報道補充，字節跳動約60%的國內半導體訂單將提供給華為和寒武紀(滬:688256)等中國供應商，其餘將用於購買符合美國出口管制的減配版Nvidia芯片。報道還稱，中國政府已向科技公司下達非正式指令，要求他們使用的芯片至少要有30%從本國供應商購買。



《路透》指，Nvidia對此報道不予置評；TikTok、華為和寒武紀沒有立即回應置評請求。(sl)