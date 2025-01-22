22/01/2025 09:37

【特朗普就職】美國SEC設虛擬貨幣工作組，「虛擬幣媽媽」操刀

《經濟通通訊社22日專訊》美國證券交易委員會(SEC)將成立一個重點關注虛擬貨幣的工作組，制定市場監管方式。



SEC代理主席奧伊達(Mark Uyeda)表示，該工作組將致力於為虛擬貨幣資產制定「全面而清晰」的監管框架。工作組將由SEC委員皮爾斯(Hester Peirce)領導，她因反對SEC對虛擬貨幣公司的執法行動，而被業界昵稱為「虛擬貨幣媽媽」(Crypto Mom)。



虛擬貨幣公司一直批評SEC前主席根斯勒(Gary Gensler)，認為他領導下的SEC監管虛擬貨幣行業是通過執法，而不是制定明確的規則，以便公司能夠遵守證券法。



美國總統特朗普已選擇前SEC委員阿特金斯(Paul Atkins)擔任該機構的主席，但參議院尚未就其提名安排聽證會。(rc)