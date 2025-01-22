22/01/2025 09:38

【外圍經濟】花旗：跡象顯示聯儲局量化緊縮可能在2025年持續

《經濟通通訊社22日專訊》花旗集團表示，跡象顯示聯儲局的量化緊縮政策會在2025年持續，特別是在對逆回購協議(RRP)工具的使用隨著財政部現金餘額減少而上升之際。



自2024年初以來，花旗策略師一直預計量化緊縮至少會在2025年上半年持續，因為他們預計3萬億美元的準備金遠高於充裕水平。花旗的基準情境仍然是一旦債務上限得到提高或暫停，聯儲局將在2025年6月結束量化緊縮以作為預防措施。



策略師Jason Williams在本月17日的周報中表示，在債務上限得到解決後，當財政部重建現金餘額時，RRP工具將成為一個「減震器」。(rc)