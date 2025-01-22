22/01/2025 10:21

【外圍經濟】蘋果新年開局黯淡，兩名分析師下調評級

《經濟通通訊社22日專訊》蘋果被兩名分析師下調評級，表明iPhone銷售疲軟正在日益引起投資者的擔憂。



蘋果股價周二(21日)下跌4.3%，1月至今下跌11%，邁向2022年12月以來最大單月跌幅。蘋果股價較12月觸及的峰值下跌近14%。



Loop Capital將蘋果評級下調至持有，Jefferies將該股評級下調至跑輸大盤。彭博追蹤的分析師中只有8.5%的人給予看跌評級，約63%給予相當於買入的評級。



*iPhone銷售疲軟超預期*



Jefferies分析師Edison Lee在報告中表示，近期iPhone銷售疲軟程度超出預期，中國市場尤其令人擔憂。獨立研究機構表示，12月當季iPhone在華銷量下降18.2%，全球銷量下滑約5%。他引述第三方調查表示，美國消費者尚未發現手機上的AI功能有用，這意味著蘋果不太可能很快啟動超級升級周期。他預計蘋果第一季度展望可能會令人失望。



Loop Capital也提到了對iPhone疲軟的擔憂，預計從3月當季開始，iPhone需求將大幅下降，接下來兩個季度將還會進一步放大。(rc)