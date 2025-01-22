22/01/2025 11:05

【特朗普就職】圍捕非法移民消息不脛而走，芝加哥商業區變空城

《經濟通通訊社22日專訊》芝加哥位於城市西南的商業區Little Village通常車水馬龍。不過，周一(20日)下午這裏變成了空城。



上周末就有消息傳出，特朗普上台後，芝加哥可能成為聯邦政府抓捕無證移民的重點城市，緊張和焦慮開始在當地居民和商戶中彌漫。特朗普的就職演說和他驅逐外來者的政策宣示令人們的恐懼有增無減，再加上寒冷的天氣，人們便選擇了不外出。



在Little Village社區，2英里長的26街人流量急劇下降。當地商會負責人Jennifer Aguilar稱，客流降幅甚至達50%。她擔心大家怕得不敢出門，影響或持續多年。



特朗普在接受CNN採訪時稱，新政府將首先追緝犯罪分子，但和他們在一起的無證移民一旦被發現也會被捕。(rc)