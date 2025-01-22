22/01/2025 11:16

【特朗普就職】美國逾20個州發起訴訟挑戰出生公民權行政令

《經濟通通訊社22日專訊》美國多個藍州總檢察長周二(21日)對新政府提出首項法律訴訟，以阻止特朗普終止非法移民或持非永久簽證者在美出生子女自動獲得美國公民身份。



官員發起兩項訴訟，尋求打擊這道特朗普於就職首日簽署、定於2月19日生效的行政命令。他們認為特朗普的行動違反美國憲法和聯邦移民政策，並被一個多世紀的法院判例所禁止。



新澤西州總檢察長Matthew Platkin受訪時表示，「出生公民權是這片土地的法律」。他領導的一個由多州和城市組成的聯盟發起了其中一宗訴訟。



來自18個州以及三藩市和華盛頓特區的官員在波士頓聯邦法院提出訴訟，Platkin便是其中之一。華盛頓州總檢察長Nicholas Brown牽頭的一個由另外4個州組成的聯盟在西雅圖聯邦法院提出類似訴訟。(rc)