22/01/2025 08:03
【企業盈喜】紫金礦業(2899)料去年賺320億人幣增52%
《經濟通通訊社22日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，預期截至去年12月31日止年度淨利潤約320億元人民幣，增加約51.5%，預計扣除非經常性損益的淨利潤約314億元人民幣，增加約45.3%。
該集團指，業績預增主因去年度主營金屬礦產品量價齊升，成本上升勢頭得到有效遏制，境外權屬企業運營能力提升，盈利能力增強。該集團去年礦產銅107萬噸，升5.9%，礦產金73噸，升7.4%，礦產鋅45萬噸，跌4.2%。
該集團指，本年度主要礦產品產量計劃包括礦產銅115萬噸，礦產金85噸，礦產鋅（鉛）44萬噸，當量碳酸鋰4萬噸，礦產銀450噸，礦產鉬1萬噸。(wh)
該集團指，業績預增主因去年度主營金屬礦產品量價齊升，成本上升勢頭得到有效遏制，境外權屬企業運營能力提升，盈利能力增強。該集團去年礦產銅107萬噸，升5.9%，礦產金73噸，升7.4%，礦產鋅45萬噸，跌4.2%。
該集團指，本年度主要礦產品產量計劃包括礦產銅115萬噸，礦產金85噸，礦產鋅（鉛）44萬噸，當量碳酸鋰4萬噸，礦產銀450噸，礦產鉬1萬噸。(wh)