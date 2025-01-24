23/01/2025 16:53

《外圍焦點》英倫銀行委員發表演講，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社23日專訊》美國新任總統特朗普宣布規模高達5000億美元的「星際之門」(Stargate)AI基建項目，提振美股昨日表現。三大指數收市報升，道指升130.92點或0.30%，報44156.73點；標普500指數升37.13點或0.61%，報6086.37點；納指升252.56點或1.28%，報20009.34點。港股方面，恒生指數收市報19700，跌78點或0.4%，成交1485億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，英倫銀行金融政策委員會(FPC)委員威爾金斯將在惠譽評級發表演講「地緣政治與金融穩定：有計劃勝過沒有計劃」。6:30pm，西班牙央行總裁艾斯克里瓦發表演講。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由185.9萬升至186.6萬；首次申請失業救濟金人數料由21.7萬升至22萬。11:00pm，歐元區公布1月消費者信心指數，料由負14.5收窄至負14.1。明日凌晨零時，美國公布1月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數。日本明日公布官方指標利率，料由0.25%升上0.5%。



在美國，今日公布業績的公司有：德州儀器(US.TXN)等。(wa)