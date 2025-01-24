23/01/2025 07:50

《國金頭條》特朗普AI宏圖提振科技熱潮，標普500創盤中新高

《經濟通通訊社23日專訊》美國新任總統特朗普宣布規模高達5000億美元的「星際之門」(Stargate)AI基建項目，提振美股周三（22日）表現，標普500指數盤中一度突破6100點的紀錄高位。



美股三大指數收市報升，道指全日升130.92點，或0.30%，報44156.73點；標普500指數升37.13點，或0.61%，報6086.37點；納指升252.56點，或1.28%，報20009.34點。



投資者追捧人工智能類股，其中甲骨文等AI和量子計算概念股大升。Netflix第四季營收和盈利均超預期，付費會員數量突破3億，帶動股價於日內升逾9%。



*日本央行議息前日圓再跌*



對美元的避險需求下降，美匯指數於近期低位107.80附近交投。美元兌日圓上升0.37%，報156.054。日圓再度向下，因日本央行政策會議臨近，市場關注即將發布的議息政策。



歐元兌美元連續第二天因美元下跌獲得支持，但未能突破1.044關口。針對特朗普的關稅威脅，歐洲央行行長拉加德指出，歐洲必須為美國的關稅做好準備。



黃金價格延續升勢，受聯儲局降息預期推動。紐約期金升0.37%，報每盎司2769.45美元。紐約期油跌0.26%，報每桶75.63美元；布蘭特期油跌0.10%，報每桶79.21美元。(jf)

