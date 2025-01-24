23/01/2025 08:31

【外圍經濟】摩根大通下調蘋果目標價至260美元，即將公布業績

《經濟通通訊社23日專訊》摩根大通發表研究報告，將蘋果目標價由265美元，下調至260美元，評級定為「增持」，指外匯及中國因素令公司前景充滿挑戰。



摩根大通指，蘋果即將公布季度業績，但其在中國市場份額或持續下降，因公司產品周期高峰期已過，加上地方政府的消費補貼主要針對低至中階手機，並不包括高階智能手機；公司推出的人工智能功能有限，或導致未來幾季的銷售持平，並同時受強美元不利因素影響。



該行並且調低對蘋果的盈利預測，對其2025財年首季收入預測由1237億美元下調至1230億美元，每股盈利預測由2.34美元下調至2.33美元，均低於市場預期的1243億美元及2.35美元水平。(jf)