23/01/2025 10:04

【特朗普就職】特朗普威脅普京：要麼俄烏停火，要麼面臨新制裁

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普周三（22日）警告俄羅斯總統普京，必須結束烏克蘭戰爭，否則將面臨包括關稅、稅收和制裁在內的新一波懲罰性措施。



特朗普在其社交網站Truth Social上發帖稱：「我們可以選擇簡單的方式，也可以選擇困難的方式，簡單的方式總是更好。」



*澤連斯基：普京無足輕重*



烏克蘭總統澤連斯基則要求，未來在烏克蘭部署的任何維和部隊，都需要美軍參與。他說，歐洲盟友沒有足夠的軍隊來對普京構成現實威懾，任何其他解決方案都可能導致北約內部分裂。



澤連斯基同時強調：「結束戰爭應該是特朗普的勝利，而不是普京的，普京對他來說無足輕重」。(jf)