23/01/2025 08:32
【開市Ｇｏ】美AI大計遭潑冷水，內地催險資入A，周大福零售差
【要聞盤點】
1、特朗普宣布規模高達5000億美元的「星際之門」AI基建項目後，投資者追捧人工智能類股，其中甲骨文等AI和量子計算概念股大升。道指全日升130點；標普500指數升37點；納指升252點。金龍中國指數跌45點，連續第二天下跌，攜程和萬國數據對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時06分升70點。
2、特朗普的支持者馬斯克質疑上述AI基建項目資金不足，軟銀擔保資金低於100億美元。
3、字節跳動董事稱TikTok美國業務洽售計劃最快周末公布，或有無需剝離的解決方案。
4、中國六部門發布中長期資金入市方案，提升商業保險資金A股投資比例及穩定性。今日上午內地有關部門將就此主題召開記者會。
5、花旗稱保險等中長期資金每提高A股配置比例1%，或為市場增資逾4000億元。
6、中國將對金融央企全面減薪限薪，並要求薪酬與職級不得倒掛。
7、港交所行政總裁稱約有100家公司正在籌備IPO。
【焦點股】
【油金報價】
1、特朗普宣布規模高達5000億美元的「星際之門」AI基建項目後，投資者追捧人工智能類股，其中甲骨文等AI和量子計算概念股大升。道指全日升130點；標普500指數升37點；納指升252點。金龍中國指數跌45點，連續第二天下跌，攜程和萬國數據對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時06分升70點。
2、特朗普的支持者馬斯克質疑上述AI基建項目資金不足，軟銀擔保資金低於100億美元。
3、字節跳動董事稱TikTok美國業務洽售計劃最快周末公布，或有無需剝離的解決方案。
4、中國六部門發布中長期資金入市方案，提升商業保險資金A股投資比例及穩定性。今日上午內地有關部門將就此主題召開記者會。
5、花旗稱保險等中長期資金每提高A股配置比例1%，或為市場增資逾4000億元。
6、中國將對金融央企全面減薪限薪，並要求薪酬與職級不得倒掛。
7、港交所行政總裁稱約有100家公司正在籌備IPO。
【焦點股】
|板塊/個股
|新聞內容
|復星醫藥(02196)、
復宏漢霖(02696)
|復星醫藥擬回購5%H股，另啟動A股回購計劃，
對復宏漢霖私有化計劃未獲批准
|周大福(01929)
|第三季度零售值跌14.2%，遜於市場預期
|電視廣播(00511)
|料上季廣告收入增逾一成，重申全年顯著正EBITDA預期
|中國太保(02601)
|預計2024年淨利潤增55%至70%
|內房板塊：
中國海外(00688)、
碧桂園(02007)、
華潤置地(01109)
|標普稱內地房地產行業或已觸底，
二手房成交量大增，下半年市場回穩
|中資券商股：
中信証券(06030)、
華泰證券(06886)、
中信建投(06066)
|內地有關部門今日召記者會解讀險資入市A股方案
|航空股：
國泰航空(00293)、
中國國航(00753)、
東方航空(00670)
|春節內地部分機票降價超70%
|體育用品股：
李寧(02331)、
安踏體育(02020)、
特步國際(01368)
|內地稱推動戶外運動產業成新經濟增長點，
加強資金支持相關項目
|金融股：
中國銀行(03988)、
中國平安(02318)、
中國太保(02601)
|內地對國有金融機構員工限薪
內地發布金融開放政策，支持外資參與服務
|洛陽鉬業(03993)
|預計2024年全年淨利潤增55%至72%
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|75.25
|-0.25%
|布倫特期油
|78.97
|-0.40%
|黃金現貨
|2753.77/盎司
|-0.09%
|黃金期貨
|2762.91/盎司
|-0.29%