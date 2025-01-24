23/01/2025 08:32

板塊/個股 新聞內容 復星醫藥(02196)、

復宏漢霖(02696) 復星醫藥擬回購5%H股，另啟動A股回購計劃，

對復宏漢霖私有化計劃未獲批准 周大福(01929) 第三季度零售值跌14.2%，遜於市場預期 電視廣播(00511) 料上季廣告收入增逾一成，重申全年顯著正EBITDA預期 中國太保(02601) 預計2024年淨利潤增55%至70% 內房板塊：

中國海外(00688)、

碧桂園(02007)、

華潤置地(01109) 標普稱內地房地產行業或已觸底，

二手房成交量大增，下半年市場回穩 中資券商股：

中信証券(06030)、

華泰證券(06886)、

中信建投(06066) 內地有關部門今日召記者會解讀險資入市A股方案 航空股：

國泰航空(00293)、

中國國航(00753)、

東方航空(00670) 春節內地部分機票降價超70% 體育用品股：

李寧(02331)、

安踏體育(02020)、

特步國際(01368) 內地稱推動戶外運動產業成新經濟增長點，

加強資金支持相關項目 金融股：

中國銀行(03988)、

中國平安(02318)、

中國太保(02601) 內地對國有金融機構員工限薪

內地發布金融開放政策，支持外資參與服務 洛陽鉬業(03993) 預計2024年全年淨利潤增55%至72%

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 75.25 -0.25% 布倫特期油 78.97 -0.40% 黃金現貨 2753.77/盎司 -0.09% 黃金期貨 2762.91/盎司 -0.29%

【要聞盤點】1、特朗普宣布規模高達5000億美元的「星際之門」AI基建項目後，投資者追捧人工智能類股，其中甲骨文等AI和量子計算概念股大升。道指全日升130點；標普500指數升37點；納指升252點。金龍中國指數跌45點，連續第二天下跌，攜程和萬國數據對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時06分升70點。2、特朗普的支持者馬斯克質疑上述AI基建項目資金不足，軟銀擔保資金低於100億美元。3、字節跳動董事稱TikTok美國業務洽售計劃最快周末公布，或有無需剝離的解決方案。4、中國六部門發布中長期資金入市方案，提升商業保險資金A股投資比例及穩定性。今日上午內地有關部門將就此主題召開記者會。5、花旗稱保險等中長期資金每提高A股配置比例1%，或為市場增資逾4000億元。6、中國將對金融央企全面減薪限薪，並要求薪酬與職級不得倒掛。7、港交所行政總裁稱約有100家公司正在籌備IPO。【焦點股】【油金報價】