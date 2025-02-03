23/01/2025 16:02

【大國博弈】美或對華加徵10%關稅，商務部：關稅措施不利雙方

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》對於美國提出要評估中美第一階段貿易協議執行情況，商務部新聞發言人何亞東在例行發布會回應，中國商務部與美方相關主管部門，一直保持溝通，中方希望在兩國元首的戰略引領下，雙方本著相互尊重，和平共處，合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，推動中美經貿關係穩定健康發展。



對於美國總統特朗普稱，可能在2月1日開始對中國徵收10%關稅，何亞東表示，中方在關稅問題上的立場是一貫的。關稅措施不利於中美雙方也不利於整個世界，中方願按照相互尊重，和平共處，合作共贏的原則，與美方共同推動中美經貿關係朝著穩定健康、可持續的方向發展。



對於有報道稱，中國商務部部長王文濤已經跟特朗普討論關稅的問題，何亞東表示，「我沒有可以提供的信息。」