23/01/2025 19:33

《再戰明天》日本央行公布議息結果，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社23日專訊》日本央行公布議息結果，及美國公布PMI等數據，料為周五（24日）市場焦點。



*IMF及歐央行總裁發表講話，恒隆地產公布業績*



各國重要經濟活動方面，日本央行公布利率決定。本港時間周五晚6:00pm，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃和歐洲央行總裁拉加德在世界經濟論壇上就「全球經濟展望」發表講話。7:00pm，歐洲央行執委奇波洛內參加有關央行數字貨幣影響的討論。



數據方面，周五日本公布官方指標利率，料由0.25%升上0.5%。7:30am（本港時間．下同），日本公布12月消費者物價指數，年率升幅料由2.9%擴大至3.4%。8:30am，日本公布1月製造業採購經理人指數；1月綜合採購經理人指數；1月服務業採購經理人指數。10:45pm，美國公布1月製造業採購經理人指數，料由49.4升至49.8；1月綜合採購經理人指數料由55.4升至55.6；1月服務業採購經理人指數料由56.8降至56.5。11:00pm，美國公布12月成屋銷售，料由415萬升至420萬，月率升幅料由4.8%收窄至1.2%。



在本港，明日公布業績的公司有:恒隆地產(00101)等。(wa)