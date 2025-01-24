23/01/2025 16:26
【高息定存】信銀國際1個月加至3.85厘，華僑一年期3.6厘
《經濟通通訊社23日專訊》農曆新年將至，銀行續以高息搶存款。當中，中信銀行(國際)大幅上調1個月及2個月港元定存年息至3.85厘，起存額為10萬元，適用於CITIfirst/CITIdiamond /一般客戶。
*華僑188日及一年期3.6厘*
華僑銀行推出港元定期存款優惠，指定客戶(身份證號碼或出生日期包含數字「8」的客戶)透過分行以新資金存入88.8萬元或以上，宏富理財客戶可享定期存款88日及188日為3.6厘，而一般個人客戶88日及188日為3.5厘。另外，該行12個月定存息亦加至3.6厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。
數字銀行方面，匯立推出「GoSave 2.0」定期存款優惠，4個月港元定存年息為3.6厘，新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，存額由10元至100萬元。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
*華僑188日及一年期3.6厘*
華僑銀行推出港元定期存款優惠，指定客戶(身份證號碼或出生日期包含數字「8」的客戶)透過分行以新資金存入88.8萬元或以上，宏富理財客戶可享定期存款88日及188日為3.6厘，而一般個人客戶88日及188日為3.5厘。另外，該行12個月定存息亦加至3.6厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。
數字銀行方面，匯立推出「GoSave 2.0」定期存款優惠，4個月港元定存年息為3.6厘，新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，存額由10元至100萬元。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php