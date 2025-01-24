23/01/2025 10:02

【議息前瞻】安聯投資料日央行本周加息，主要風險來自特朗普政策

《環富通基金頻道23日專訊》安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt預期日本央行在1月的會議宣布加息至0.5%。由於經濟數據趨勢符合日本央行預期，增加加息的可能性。最近日本央行官員的演講和新聞報道皆強調了加息的可能性。這舉措是日本央行為加息做好準備，以免引來劇烈的市場反應。



*經濟數據續支持加息，料措辭平衡確保市場消化*



經濟數據繼續支持日本央行加息。日本11月的核心消費者物價指數（不包括新鮮食品和能源）按年上升2.4%，顯示出持續上升的趨勢。工資增長仍然是關鍵因素。儘管日本央行行長植田和男較早前表示在加息決定前還需要看到「更多的數據」支持，但副行長冰見野良三最近在對日本央行分行經理的評估中提到強勁的薪酬動力，這或促使日本央行在3月春季工資數據公布之前採取行動。此外，日圓再度走軟，也增加了加息的壓力。與此同時，日本的主要貿易夥伴也提供了有利的支持 －－美國經濟增長強勁，並可能進一步受益於放鬆管制和減稅措施，而中國則預計會擴大刺激措施，以平衡經濟發展並應對關稅風險。



加息的主要風險在於特朗普總統第二次就任後的即時行動。如果他的政策加劇市場不確定性、增強經濟下行壓力並引發市場波動，日本央行或會推遲加息決定。植田和男的新聞發布會及最新的展望報告將是評估政策方向的關鍵。植田和男的措辭很可能會保持相對平衡，以確保在美國收益率上升的情況下，加息能夠順利被市場消化，從而避免日圓遭到過度拋售。儘管預期展望報告將調高通脹預測，但具體內容將是影響市場預期的關鍵因素。



*看好日本股票和日圓，對日本政府債券持中性立場*



安聯投資仍然看好日本股票和日圓，對日本政府債券則持中性立場。股票顯示出穩健的盈利增長，且估值具吸引力，即使日本央行可能加息，貨幣條件仍將保持寬鬆。此外，特朗普就任總統對日本企業的影響相對較小，儘管這方面仍存在不確定性。



對於日圓而言，孳息差的收窄及其價值被大幅低估，使其前景溫和有利，並具備在市場波動中重新擔當避險角色的潛力。與此同時，隨著最近收益率的上升，日本政府債券的前景似乎變得更加平衡。(wa)