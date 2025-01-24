23/01/2025 11:01

《市場展望》宏利資管：亞洲債市展現強勁韌性，亞股面臨不確定性

《環富通基金頻道23日專訊》宏利投資管理發布2025年市場展望，剖析宏觀經濟、亞洲股票市場及固定收益市場的發展趨勢，並發掘潛在的關鍵投資機會。隨著全球逐步進入利率正常化、貿易格局轉變及科技創新為驅動的轉型階段，宏利投資管理強調投資者應透過策略性資產配置與主題性投資，把握新興趨勢所帶來的增長機遇。



*全球降息周期全面啟動，帶來新投資機遇*



全球通脹壓力正逐步緩和，各大央行紛紛採取寬鬆政策以穩定經濟增長。然而，通脹在不同地區的表現參差，發達市場的核心通脹依然高企，而新興市場則持續受到供應鏈中斷的挑戰影響。



宏利投資管理亞洲區資產配置主管及高級組合經理潘樂勤(Luke Browne)指，2025年投資市場已經展現出令人期待的前景。隨著全球已發展市場步入降息周期，市場最初預期大幅降息，但最近有所放緩。這些調整的最終降息幅度和速度將取決於經濟的韌性、通脹的持續性，以及市場是否會經歷避險情緒升溫或再通脹的情況。



2025年的全球經濟格局將隨著美國新一屆總統上任而迎來變化，可能帶來企業稅改革、貿易政策調整及綠色能源倡議等新動向。潘樂勤表示，隨著全球降息周期全面啟動，超過50%的央行已經開始降息，為已發展市場和新興市場帶來了新的投資機遇。同時，去全球化和「友岸外包」(friendshoring)的趨勢正在重塑全球貿易格局，為部分區域領先者及人工智能、清潔能源等主題投資領域創造新的機遇。



*專注尋找內地受惠政策企業，韓國台灣科技與AI具投資價值*



宏利投資管理股票部高級組合經理陳景琳(Kenglin Tan)認為，受地緣政治風險、領導層改變、利率環境變化及財政限制等多重因素的影響，2025年亞洲股票市場面臨高度不確定性的開始。面對這些挑戰，投資者需更加謹慎，專注於精挑細選個股，同時利用亞洲市場中的多元化配置來發掘潛在機遇。



陳景琳指，宏利投資管理從中國內地開始，專注於尋找能受惠於政府政策的企業，而這些政策旨在促進內需消費，例如供應鏈本地化發展所帶來的機會。另外，韓國和台灣市場在科技與人工智能領域各具特色，展現出獨特的投資價值。特別看好記憶體領域，市場仍然低估對高頻寬記憶體(High Bandwidth Memory或HBM)需求的增長潛力。在台灣市場，期待人工智能在消費產品中的應用能夠更加廣泛。此外，隨著企業逐步採用新型芯片的設計方法，這個轉變需要全新的製造工藝，進一步推動了對半導體設備的需求，為投資者提供了更多機遇。



陳景琳補充道，在東盟地區，各國政府正積極推出政策，以支持國內經濟增長和外商直接投資增長。其中，銀行、醫療保健和消費必需品公司有望成為主要受惠行業。在印度，長期的結構性增長趨勢依然強勁，但短期內可能會因政府及私人資本支出放緩而面臨一些挑戰。



*亞洲高收益及投資級別信貸可分散投資，展現穩定收益潛力*



宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品部首席投資總監Murray Collis表示，2025年亞洲固定收益市場將繼續展現穩健的韌性。在美元強勢的環境及利率敏感度提升的背景下，亞洲高收益債券與投資級別信貸脫穎而出，既提供了分散投資的優勢，也展現出穩定的收益潛力，使投資者能夠有效應對全球市場波動帶來的挑戰。高收益信貸的基本面逐步穩定，加上具吸引力的估值，為利差收窄的環境帶來良好的投資機遇。而投資級別信貸則受惠於穩健的基本面和穩定的市場需求，持續提供令人期待的風險調整回報。



Collis續指，隨著各國政府推行促進經濟增長的財政政策，以及美國聯儲局預計將持續其寬鬆周期，相信亞洲固定收益市場將繼續展現穩健韌性。(wa)