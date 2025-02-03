23/01/2025 16:18

【大國博弈】外交部回應會否與魯比奧通話：中美官員須保持接觸

《經濟通通訊社23日專訊》今日外交部例行記者會上，有媒體提問稱，美國新任國務卿魯比奧近期與多國進行通話，包括日本、澳洲、南韓等。中方是否有與魯比奧通話的計劃？鑒於中方曾制裁魯比奧，這樣的通話是否有可能進行？



外交部發言人毛寧首先表示，關於記者提出的具體問題，外交部沒有可以提供的消息。但作為原則，中美兩國高層級官員有必要以適當的方式保持接觸，同時中方將堅定維護國家利益。



美國新任國務卿魯比奧21日宣誓就任。他任職參議員期間，在涉港、涉台及涉疆等問題上多次批評中方，鼓吹制裁中國內地及香港，因而受到中方反制，被制裁時譯名是「盧比奧」。近日中方將「盧比奧」的中文譯名更改為「魯比奧」，有意見稱是為了規避制裁，不過，外交部發言人日前對此回應指，「更重要的是他的英文名字。」(ry)