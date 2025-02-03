23/01/2025 15:08

【大國博弈】中國美國商會調查：51%在華美企憂中美關係再惡化

《經濟通通訊社23日專訊》中國美國商會(AmCham China)最新年度調查顯示，51%受訪的在華美國企業擔心中美關係進一步惡化。該比例為5年來最高。商會表示，地緣政治緊張局勢、政策不確定性、以及貿易爭端，是在華美國企業的主要擔憂。



*近半數仍將中國列全球三大投資重點之一*



調查在去年10月至11月期間完成，調查對象為368家中國美國商會會員企業，其中部分調查是在美國總統特朗普於去年11月5日贏得總統大選之後完成。



近一半的受訪者仍將中國列為全球三大投資重點之一，這一比例與上年大致相同。不過，不再將中國列為首選投資目的地的企業比例，較疫情前增加1倍多，達到21%，比上年的調查結果上升3個百分點。



報告指出，在中國受到不公平待遇的企業比例與上年相比也大致相同，約為三分之一，特別是在市場准入和公共採購方面。



中國美國商會會長柳青表示，以經貿關係為基礎的穩定和建設性的關係，不僅對中美的繁榮至關重要，而且對全球經濟穩定也至關重要。(jq)