23/01/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升140點子，報7.2660

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1708，較上個交易日跌12點子，止三連升，創1月20日以來新低，和市場預測偏離1118點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開140點子，報7.2660，上個交易日即期匯率收盤報7.2800。



市場人士稱，美國總統特朗普再對中國發出關稅威脅，且市場購匯偏多，上日人民幣大幅高開後回落，短期匯價料維持區間震盪。他們並指出，中美負利差仍闊，美指維持高位，情緒面略微好轉暫難扭轉人民幣中短期前景，繼續關注特朗普政策動向。



一中資行交易員稱，「關稅威脅還在，人民幣走升空間比較有限，估計還是震盪，看美國政策下一步怎麼出。」一外資行交易員亦表示，「可能還在談判初期要價的階段，還看要中美雙方怎麼談，後面不確定性很大。」(jq)