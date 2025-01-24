23/01/2025 16:45

【聚焦人幣】對國新辦發布會反應平淡，人幣即期收跌74點子

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)早盤高開後震盪回調，對國新辦發布會反應平淡，今日收報7.2874，較上個交易日4時30分收盤價跌74點子，兩連跌，全日在7.2660至7.2866之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌105點子，報7.2936。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1708，較上個交易日跌12點子，止三連升，創1月20日以來新低，和市場預測偏離1118點。



交易員表示，中美負利差壓力及美元偏強表現之下，市場購匯偏多令人民幣持續承壓。他們並指出，稍早國新辦發布會帶動股市情緒向好，但未有超預期政策措施，因此外匯市場反應平淡。



星展銀行最新報告指出，美國經濟韌性及潛在的關稅威脅為美元提供了上行動力，並對人民幣造成壓力；鑒於中國央行目前首要任務是穩定匯率，這將制約其採取寬鬆措施。(jq)