23/01/2025 10:29

《ＡＩ熱潮》字節豆包傳組建AGI長期研究團隊，探索顛覆性課題

《經濟通通訊社23日專訊》據《科創板日報》報道，字節豆包大模型團隊已在內部組建AGI(通用人工智能)長期研究團隊，代號「Seed Edge」，鼓勵項目成員探索更長周期、不確定的和大膽的AGI研究課題。



報道引述接近字節的知情人士透露，Seed Edge的目標是探索AGI的新方法，代號名中Seed是豆包大模型團隊名稱，Edge代表最前沿的AGI探索。Seed Edge初步確定了五大研究方向，包括探索推理能力的邊界、探索感知能力的邊界、探索軟硬一體的下一代模型設計、探索下一代AI學習範式、探索下一個scaling方向。Seed Edge鼓勵跨模態、跨團隊合作，為項目成員提供寬鬆的研究境，並實行更長周期的考核方式，以保障挑戰真正顛覆性的AGI課題。



而據《晚點LatePost》指出，AI是字節目前最看重的技術和業務方向。字節的豆包系列模型，已經覆蓋語言、視覺、語音等不同方向，並有偏重性能或效率的不同版本，能力上也比肩領先模型。豆包App的日活用戶則已突破千萬級，成為中國最大的大模型應用，規模遠超第二名。



報道透露，字節大模型研究團隊定下的模型研發目標，不僅是跟進當前行業最領先的模型，而且是希望能做出下一代的領先模型。報道認為，Seed Edge的成立意味字節對AI的野心還不止於模型與產品，還希望獲得持續提升智能水平的創新能力。(sl)