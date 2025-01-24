23/01/2025 09:18

【特朗普就職】馬斯克明拆特朗普台，指其星際之門計劃「假大空」

《經濟通通訊社23日專訊》美國新任總統特朗普的大金主馬斯克公然拆台，在社交網站質疑，特朗普執政首日推出的千億美元人工智能(AI)基礎設施計劃，缺乏足夠資金來兌現承諾。



馬斯克在社交平台X上質疑參與項目的企業，稱：「他們實際上沒有這筆錢，軟銀確保能拿出的遠不到100億美元。我有可靠的證據。」



特朗普周二(21日)下午在軟銀集團的孫正義、OpenAI的Sam Altman和甲骨文的Larry Ellison簇擁下，於白宮宣布成立「星際之門」(Stargate)計劃的合資企業。科技巨頭表示將立即拿出1000億美元來建造數據中心和實體園區，而最終投資目標更將高達5000億美元。(rc)