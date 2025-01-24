23/01/2025 09:37

【特朗普就職】向人蛇開戰：千五美軍調邊境，特工獲權入校園拉人

《經濟通通訊社23日專訊》美國代理國防部長塞勒塞斯(Robert Salesses)周三(22日)宣布，將增派1500名士兵，以執行總統特朗普針對南部邊境發布的國家緊急狀態。



他表示，已批准使用軍用飛機協助國土安全部驅逐「來自加州聖地牙哥和德州，被海關和邊境保護局拘留的5000多名非法入境者」。不願透露姓名的國防部官員承認，該批被驅逐出境者是在拜登政府時期被拘留的，目前尚不清楚哪些國家會接受他們。



*移民局特工獲准進入教堂和學校抓人*



此外，特朗普頒令授權移民局特工進入原本受到庇護的教堂和學校抓人，令紐約、芝加哥和 洛杉磯等大城市的移民社區陷入高度緊張的狀態。



國土安全部發言人周二(21日)在一份聲明中表示，「罪犯將無法再躲進美國的學校和教堂逃避抓捕，特朗普政府不會捆住我們勇敢的執法人員手腳，而是相信他們會運用常識。」



邊境事務總管霍曼表示，全美各地都已啟動搜捕，僅在周二，海關和移民執法局就抓獲了308名重罪犯。在芝加哥的Little Village、紐約的避難所和華盛頓特區的餐館，無證移民中彌漫著焦慮，對未來可能發生的情況感到惶恐不安。(rc)