23/01/2025 10:42

【外圍經濟】面對特朗普經濟政策衝擊，歐洲央行計劃繼續減息

《經濟通通訊社23日專訊》歐洲央行官員在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，歐元區通脹今年仍有望觸及2%，這使他們能夠進一步放鬆對經濟的束縛，暗示歐洲央行計劃繼續減息。



彭博社分析指，特朗普上任初期沒有對歐洲採取行動，但這並不意味著危險已經過去。周二(21日)，他描述歐盟在貿易問題上對美國非常糟糕。更重要的是，歐洲決策者樂觀地認為價格受到的任何影響都是有限的，因此他們可以繼續每次開會時減息0.25厘。



歐洲央行行長拉加德承認會有一些值得關注的有趣現象，包括匯率。不過，如果對進入美國的商品加徵關稅，將刺激美國物價上漲，這將主要是聯儲局的擔憂。



法國央行行長德加羅則表示，他對通脹保持警惕，但並不擔心特朗普政策的影響。(rc)