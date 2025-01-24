24/01/2025 17:26

《外圍焦點》IMF和歐央行總裁發表講話，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社24日專訊》美國新任總統特朗普昨日在達沃斯世界經濟論壇上發表講話，要求美聯儲局立即降低利率，以助消除美國債務，同時要求石油輸出國組織(OPEC)降低油價。其言論提振美股表現，道指升408.34點或0.92%，報44565.07點；標普500指數升32.34點或0.53%，報6118.71點；納指升44.34點或0.22%，報20053.68點。港股方面，恒生指數收市報20066，升365點或1.9%，成交1598億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃和歐洲央行總裁拉加德在世界經濟論壇上就「全球經濟展望」發表講話。7:00pm，歐洲央行執委奇波洛內參加有關央行數字貨幣影響的討論。



數據方面，今晚10:45pm，美國公布1月製造業採購經理人指數，料由49.4升至49.8；1月綜合採購經理人指數料由55.4升至55.6；1月服務業採購經理人指數料由56.8降至56.5。11:00pm，美國公布12月成屋銷售，料由415萬升至420萬，月率升幅料由4.8%收窄至1.2%；1月密歇根大學消費者信心指數料由74降至73.2。(wa)