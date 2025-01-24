24/01/2025 09:29

【外圍經濟】新加坡5年來首次放鬆貨幣政策，下調匯率區間斜率

《經濟通通訊社24日專訊》隨著通脹壓力減弱，新加坡金管局自2020年以來首次放鬆貨幣政策。新加坡金管局周五（24日）發布聲明稱，將略微下調新加坡元匯率區間的斜率，維持寬度和中點不變。



聲明還提到，新加坡核心通脹的回落速度快於預期，今年將保持在2%以下，反映出經濟中基本物價壓力穩定回歸低位。預計2025年核心通脹率在1%-2%。



自2021年10月以來，新加坡金管局五次收緊貨幣政策，然後從2023年長時間按兵不動。上述決定發布後，新加坡元兌美元匯率走弱，一度下跌0.2%，至1.3574新元。



新加坡金管局允許新加坡元在區間內波動，通過改變政策匯率區間的斜率、寬度和中點，調整其升值或貶值的步伐。(jf)