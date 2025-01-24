24/01/2025 08:27

個股 新聞內容 天齊鋰業(09696) 停止澳洲擴建項目，

預計2024年淨虧損最高82億元人民幣 新世界發展(00017) 完成177.61億元現有銀行貸款再融資

截至2024年底內地半年銷售收入超全年目標的70%

債務顧問與部分美元債持有人舉行會議，

討論貸款談判是否可能導致債券違約 萬科企業(02202) 據報與新加坡GIC商討出售物流公司股權 融創中國(01918) 重慶灣項目引入長城為投資者，

提供最多24.76億元資金人民幣 中國神華(01088) 預計全年淨利潤下降1.4%至6.1% 本港地產股：

新地(00016)、

長實集團(01113)、

恒地(00012) 特朗普公開促美聯儲及全球央行減息

港樓憧憬減息 油股：

中石油(00857)、

中海油(00883)、

中石化(00386) 特朗普稱將要求沙特及OPEC降低油價 福萊特玻璃(06865) 發盈警，預計去年盈利介乎9.38億至10.76億元人民幣，

按年跌61%至66% 長江基建(01038) 據悉考慮出售英國企業Eversholt Rail，

估值最高40億英鎊 中國鋁業(02600) 預計全年淨利潤增長79%至94% 中國銀河(06881) 預計全年淨利潤增長28.6% 中國網成(01920) 控股股東折讓七成易手予主席周振林，提全購，今早復牌 金隅集團(02009) 發盈警，預期去年轉蝕3億至6億元人民幣 晨鳴紙業(01812) 業績變臉料去年暴蝕至少65億元人民幣，上季債務違約 AI板塊：

第四範式(06682)、

百度(09888)、

商湯(00020) 中國銀行計劃未來5年為AI相關企業提供

綜合金融支持最少1萬億元人民幣

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 74.27 -0.47% 布倫特期油 77.86 -1.44% 黃金現貨 2755.19/盎司 -0.01% 黃金期貨 2763.24/盎司 -0.06%

【要聞盤點】1、市場仍在消化特朗普上任後的影響，雖然其推動人工智能支出刺激科技股造好，但對主要貿易夥伴徵收關稅的風險仍然影響市場情緒。不過由於美國總統特朗普要求美聯儲立即減息，美股三大指數收市報升，道指升408點；標普500指數升32點；納指升44點。中國指數上漲9點。日經期貨截至上午8時升120點。2、日本央行今日將公布利率決定，市場預計或將進行18年來最大幅度加息，料上調政策利率25個基點至0.5%。3、特朗普向達沃斯論壇發表視像講話，表示將要求聯儲局立即減息，並呼籲全球各地同步下調利率。4、特朗普於達沃斯論壇表示，將要求沙特及OPEC降低油價。5、特朗普強調中美關係「非常好」，但必須公平，並暗示尋求中國幫助共同對俄施壓促停戰。6、特朗普簽署人工智能及加密貨幣相關行政令，成立內部工作組研究監管框架及數字資產儲備方案。7、字節跳動股東稱TikTok或無需完全出售便可繼續在美國運營，正研究控制權變更等選項。8、美國上周新領失業救濟人數增至22.3萬，高於預期，持續申領人數達190萬，為2021年11月以來新高。【焦點股】【油金報價】