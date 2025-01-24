24/01/2025 08:27
【開市Ｇｏ】日本央行或加息，特朗普促美儲減息，天齊業績變臉
【要聞盤點】
1、市場仍在消化特朗普上任後的影響，雖然其推動人工智能支出刺激科技股造好，但對主要貿易夥伴徵收關稅的風險仍然影響市場情緒。不過由於美國總統特朗普要求美聯儲立即減息，美股三大指數收市報升，道指升408點；標普500指數升32點；納指升44點。中國指數上漲9點。日經期貨截至上午8時升120點。
2、日本央行今日將公布利率決定，市場預計或將進行18年來最大幅度加息，料上調政策利率25個基點至0.5%。
3、特朗普向達沃斯論壇發表視像講話，表示將要求聯儲局立即減息，並呼籲全球各地同步下調利率。
4、特朗普於達沃斯論壇表示，將要求沙特及OPEC降低油價。
5、特朗普強調中美關係「非常好」，但必須公平，並暗示尋求中國幫助共同對俄施壓促停戰。
6、特朗普簽署人工智能及加密貨幣相關行政令，成立內部工作組研究監管框架及數字資產儲備方案。
7、字節跳動股東稱TikTok或無需完全出售便可繼續在美國運營，正研究控制權變更等選項。
8、美國上周新領失業救濟人數增至22.3萬，高於預期，持續申領人數達190萬，為2021年11月以來新高。
【焦點股】
【油金報價】
1、市場仍在消化特朗普上任後的影響，雖然其推動人工智能支出刺激科技股造好，但對主要貿易夥伴徵收關稅的風險仍然影響市場情緒。不過由於美國總統特朗普要求美聯儲立即減息，美股三大指數收市報升，道指升408點；標普500指數升32點；納指升44點。中國指數上漲9點。日經期貨截至上午8時升120點。
2、日本央行今日將公布利率決定，市場預計或將進行18年來最大幅度加息，料上調政策利率25個基點至0.5%。
3、特朗普向達沃斯論壇發表視像講話，表示將要求聯儲局立即減息，並呼籲全球各地同步下調利率。
4、特朗普於達沃斯論壇表示，將要求沙特及OPEC降低油價。
5、特朗普強調中美關係「非常好」，但必須公平，並暗示尋求中國幫助共同對俄施壓促停戰。
6、特朗普簽署人工智能及加密貨幣相關行政令，成立內部工作組研究監管框架及數字資產儲備方案。
7、字節跳動股東稱TikTok或無需完全出售便可繼續在美國運營，正研究控制權變更等選項。
8、美國上周新領失業救濟人數增至22.3萬，高於預期，持續申領人數達190萬，為2021年11月以來新高。
【焦點股】
|個股
|新聞內容
|天齊鋰業(09696)
|停止澳洲擴建項目，
預計2024年淨虧損最高82億元人民幣
|新世界發展(00017)
|完成177.61億元現有銀行貸款再融資
截至2024年底內地半年銷售收入超全年目標的70%
債務顧問與部分美元債持有人舉行會議，
討論貸款談判是否可能導致債券違約
|萬科企業(02202)
|據報與新加坡GIC商討出售物流公司股權
|融創中國(01918)
|重慶灣項目引入長城為投資者，
提供最多24.76億元資金人民幣
|中國神華(01088)
|預計全年淨利潤下降1.4%至6.1%
|本港地產股：
新地(00016)、
長實集團(01113)、
恒地(00012)
|特朗普公開促美聯儲及全球央行減息
港樓憧憬減息
|油股：
中石油(00857)、
中海油(00883)、
中石化(00386)
|特朗普稱將要求沙特及OPEC降低油價
|福萊特玻璃(06865)
|發盈警，預計去年盈利介乎9.38億至10.76億元人民幣，
按年跌61%至66%
|長江基建(01038)
|據悉考慮出售英國企業Eversholt Rail，
估值最高40億英鎊
|中國鋁業(02600)
|預計全年淨利潤增長79%至94%
|中國銀河(06881)
|預計全年淨利潤增長28.6%
|中國網成(01920)
|控股股東折讓七成易手予主席周振林，提全購，今早復牌
|金隅集團(02009)
|發盈警，預期去年轉蝕3億至6億元人民幣
|晨鳴紙業(01812)
|業績變臉料去年暴蝕至少65億元人民幣，上季債務違約
|AI板塊：
第四範式(06682)、
百度(09888)、
商湯(00020)
|中國銀行計劃未來5年為AI相關企業提供
綜合金融支持最少1萬億元人民幣
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|74.27
|-0.47%
|布倫特期油
|77.86
|-1.44%
|黃金現貨
|2755.19/盎司
|-0.01%
|黃金期貨
|2763.24/盎司
|-0.06%