24/01/2025 09:31

《ＡＩ熱潮》助力AI產業鏈，中行未來五年提供1萬億元金融支持

《經濟通通訊社24日專訊》中國銀行(03988)(滬:601988)發布《支持人工智能產業鏈發展行動方案》，計劃未來五年為人工智能全產業鏈各類主體提供合計規模不低於1萬億元(人民幣．下同)專項綜合金融支持，其中股、債合計不低於3000億元，同時建立與人工智能技術創新相適配的專項制度保障，服務產業鏈各環節金融需求。



中國銀行董事長葛海蛟表示，截至2024年末，中國銀行支持科技型企業超過10萬家，科技金融貸款1.91萬億元。未來，中國銀行將拿出更有力舉措，精準對接人工智能產業鏈上游要素供給、中游技術創新、下游場景應用等各環節金融需求。



據悉，中國銀行建立了支持科技重大專項賦能機制，推出「1+1+N」全周期服務。在相關部委支持下，中國銀行與人工智能科技重大專項建立直接對接合作，為參與創新技術的「N」家企業，提供覆蓋「基礎研究-成果轉化-產業應用」的「一站式」定制化金融服務，不斷完善與科技創新相適配的科技金融體制機制。(jq)